В Мордовии водитель на "ВАЗ-21099" врезался в "Форд" и погиб

Смертельное ДТП произошло в Мордовии на 3-м км автодороги Б. Березники – Марьяновка – Пермиси. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек.

Трагедия приключилась в минувшую субботу, 21 января. Водитель "ВАЗ-21099" по неустановленным пока что причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фордом Фокус". От полученных травм водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Незначительные травмы также получили два пассажира "Форда". Врачи осмотрели пострадавших на месте.

Водитель "Форда" был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Чамзинка произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, водитель "Киа Рио выехал на встречную полосу ну ул. Большой и столкнулся с "Рено Сандеро".

Источник: gibdd.ru/r/13