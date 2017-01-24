Кассир на "Рено" протаранила инженера на "ВАЗе" в селе Б. Игнатово

Очередное ДТП произошло в Мордовии. На этот раз инцидент случился в селе Б. Игнатово.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, виновницей ЧП стала кассир на "Рено Логан". Пытаясь выполнить разворот, она врезалась в "ВАЗ-21102" под управлением инженера 1987 г.р.

В результате виновница аварии обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Проверка показала, что оба водителя были трезвы. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Мордовии на 3-м километре автодороги Б. Березники – Марьяновка – Пермиси. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек.

Источник: gibdd.ru/r/13