В одном из детсадов Мордовии детей не кормили мясом, а родителям устраивали поборы

В Мордовии проведена проверка работы детсада "Рябинка". С жалобами в прокуратуру Ардатовского района обратились местные жители.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки выявлены грубые нарушения в работе дошкольного учреждения. В частности, при контрольном взвешивании порций обеда оказалось, что они значительно меньше, чем должны быть. Кроме того, детям вовсе не давали говядины, свинины и баранины. Витаминизация блюд также не проводилась, а работники детского сада не проходили медицинский осмотр.

Помимо этого заведующая детсада допускала задержку отпускных некоторым подчиненным. Антитеррористическая защищенность учреждения не обеспечивалась опять же по вине заведующей.

Прокуратуры выявила факт поборов с родителей. В среднем с каждого родителя в начале учебного года собиралось по 500-1000 рублей на покупку обоев, покраску стен, косметический ремонт и приобретение игрушек.

Источник: prokrm.ru