В Саранске ГИБДД проведет операцию "Перевозчик"

Очередная операция "Перевозчик" пройдет в Саранске 25 и 26 января. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД Мордовии будут проверять водителей автобусов, троллейбусов, маршруток и такси. В частности у перевозчиков будут интересоваться не только их документами, но и проверять соответствие транспортного средства всем требованиям безопасности.

Как сообщалось ранее, общественный транспорт Саранска станет бесплатным для всех категорий граждан во время проведения ЧМ-2018.

Сообщается, что в администрации Саранска уже подготовили необходимые документы, и в дни футбольного праздника инициатива воплотится в жизнь. Проезд станет бесплатным на всех муниципальных автобусах и троллейбусах.

Источник: gibdd.ru/r/13