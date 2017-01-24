Конфликт двух приятелей в Саранске завершился при помощи топора

Житель Саранска нанес своему приятелю тяжелые травмы головы. Конфликт между двумя мужчинами произошел на автостоянке по улице Пушкина.

Как сообщили в МВД Мордовии, в ходе ссоры 37-летний подозреваемый схватился за топор, который непонятным образом оказался у него под рукой, и нанес несколько ударов своему оппоненту. Раненый смог самостоятельно добраться до дома, несмотря на повреждения. Там его встретила сестра, которая и вызвала медиков. Потерпевший были доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Нападавший уже признался в содеянном. Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Теперь агрессивному гражданину грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф