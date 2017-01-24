Жителю Саранска подсунули фальшивые 5000 рублей в качестве оплаты за работу

В отделении одного из банков Саранска была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 5000 рублей. О происшествии в полицию сообщили сотрудники банка.

Как стало известно из сообщения пресс-службы республиканского МВД, банкноту предъявил при осуществлении наличного расчета 43-летний гражданин. По словам мужчины, купюру он получил от нанимателя за проведение ремонтных работ. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в городе Каменке Пензенской области вынесли приговор трем местным жителям, которые обвинялись в изготовлении и сбыте поддельных денег на территории нескольких регионов РФ, в том числе Мордовии. Преступления были совершены с декабря 2015 года по март 2016 года.

Источник: 13.мвд.рф