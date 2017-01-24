На улице Коваленко в Саранске столкнулись "четырнадцатая" и "Шевроле"

В понедельник, 23 января, в Саранске на улице Коваленко произошла авария с участием отечественной "четырнадцатой" и такси "Шевроле". По информации очевидцев, на место происшествия прибыли сразу 2 бригады "скорой помощи" и правоохранители. Возможной причиной аварии стало превышение скорости.

О том, были ли в результате ДТП пострадавшие, не сообщается. Также доподлинно неизвестно, кто стал виновником аварии. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщалось ранее, в поселке Чамзинка произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, водитель "Киа Рио" выехал на встречную полосу ну ул. Большой и столкнулся с "Рено Сандеро".

Источник: izvmor.ru