Самым старым автомобилем Мордовии владеет фигурант резонансного уголовного дела

Самому старому автомобилю Мордовии на сегодняшний день исполнилось 84 года. В Госавтоинспекции региона зарегистрирован Wanderer W-22L4 1933 года выпуска. Его владельцем с 2014 года является некий Дмитрий Авдонин. По некоторым данным, которые не подтверждены официально, собственник Wanderer – фигурант резонансного уголовного дела - полицейский, бывший начальник хозяйственного отдела МВД по РМ.

В базе данных Госавтоинспекции РМ также есть Opel Olympia 1936 года выпуска, Borgward Hansa 2000 1938 года, Willys 1943 года. Разумеется, хватает на территории региона-13 и отечественных машин 50-60-х годов. Среди них - ГАЗ-63, ГАЗ-69, "Победа", "Москвич-402", Волга ГАЗ-21.

Источник: izvmor.ru