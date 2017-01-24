В РМ представили календарь "История Республики Мордовия в лицах и событиях"

В Мордовии подготовлен календарь знаменательных дат на 2017 год "История Республики Мордовия в лицах и событиях". Об этом сообщили в республиканском архиве. По имеющимся данным, в календарь включены самые важные международные, российские и республиканские исторические события.

Все материалы в календаре сгруппированы по месяцам и расположены в хронологическом порядке. В нем также приведен список организаций, министерств и ведомств, которые отметят юбилеи со дня образования без указания числа и месяца.

Календарь предназначен для работников архивов, библиотек, музеев, преподавателей вузов, школ, студентов и школьников, а также краеведов.

Источник: izvmor.ru