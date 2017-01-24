В Мордовии зарегистрирован всего один "Бентли" и три "Мазератти"

Одними из самых редких автомобилей в Мордовии остаются элитные иномарки – "Бентли", "Мазератти" и "Ягуар". Таковы данные Госавтоинспекции региона.

На всю Мордовию зарегистрирована всего одна иномарка "Бентли", 2006 года выпуска. На учет она была поставлена в 2015 году в Рузаевке. На втором месте по уникальности идет "Мазератти" – их в республике насчитывается три штуки. По сравнению с этими автомобилями, марка "Ягуар" весьма популярна в регионе – зарегистрировано 24 авто этого бренда.

Среди самых роскошных автомобилей, зарегистрированных в регионе, те, стоимость которых превышает 4 - 6 млн рублей. В частности, на учете стоят "Порше Панамеро", "БМВ 7", три автомобиля "Мерседес-Бенц" S-класса.

Всего в 2016 году в Мордовии зарегистрировано почти 6,5 тысяч автомобилей. В целом региональный автопарк насчитывает около 290 тысяч машин.

Источник: gibdd.ru/r/13