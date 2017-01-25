​Глава Минобрнауки прокомментировала скандал с хиджабами в сельской школе в Мордовии

​Глава Минобрнауки Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с запретом на ношение мусульманских платков в одной из школ Мордовии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство республики потребовало от учителей и учениц в татарском селе Белозерье отказаться от ношения платков.

"У нас светское образование. Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики", - сказала Васильева.

Как сообщалось ранее, в Большом Игнатове состоялось открытие паллиативного отделения. Отделение рассчитано на 10 коек в хирургическом корпусе бывшей райбольницы и размещается в двух палатах.

Источник: ТАСС