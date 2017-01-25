В поселке Комсомольский загорелся тепловоз

В Мордовии произошло возгорание тепловоза. Как сообщили в МЧС Мордовии, инцидент случился в промышленной зоне поселка Комсомольский.

Очаг возгорания оказался в дизельном отсеке локомотива, где выгорело 25 квадратных метров. В результате происшествия обошлось без человеческих жертв.

Причина инцидента пока что не называется.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар. Инцидент случился на ул. 2-я Промышленная, где загорелся склад пиломатериалов.

В результате происшествия повреждены помещения и имущество. Пострадавших нет.

Еще ранее стало известно, что в Ромоданово произошел пожар на ул. Осенняя, где загорелась баня. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, сооружение горело открытым пламенем. Спасти строение не удалось.

Источник: 13.mchs.gov.ru