Недостроенный футбольный легкоатлетический манеж в Саранске дал трещину

Крытый футбольный легкоатлетический манеж в Саранске, который даже не успели достроить, уже дал трещину. Об этом сообщают СМИ.

"Это ошибки либо в проектировании, либо на стадии строительства. Но второй вариант вряд ли возможен — тут обвалился весь ряд. Вероятнее всего, упущение в проекте. Либо просто за объектом не ухаживали", — сказал доцент строительного факультета Мордовского государственного университета Денис Губанов.

Оказалось, что металлические конструкции прогнулись под тяжестью снега. Сломались парапеты и открытые лестничные площадки, облетела плитка.

На данный момент дальнейшая судьба объекта неизвестна.

Источник: 10tvrm.ru