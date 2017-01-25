Эксперты из Мордовии установят настоящую причину смерти солдата-срочника Евгения Вельмакина

В воскресенье, 22 января, в мордовском селе Старое Синдрово Краснослободского района проводили в последний путь солдата-срочника Евгения Вельмакина. По официальным данным 18-летний молодой человек повесился в одной из воинских частей Амурской области.

Впрочем, ни родные, ни односельчане Евгения в такую версию не верят. Окончательную причину смерти Вельмакина должны установить судмедэксперты Мордовии. Выводы специалистов станут известны уже на следующей неделе.

К слову, похороны солдата проходили в открытом гробу, но на его теле не было заметно ярких следов побоев. Напомним, близкие Евгения считают, что парня могли до смерти избить, а потом повесить его сослуживцы.

Ранее стало известно содержание одного из последних смс-сообщений, которое Евгений отправил своей девушке.

Источник: izvmor.ru