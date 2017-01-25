Две жительницы Мордовии ответят за угон автомобиля

СКР по РМ закончил расследование уголовного дела в отношении 22-летней и 16-летней девушек, обвиняемых в угоне автомобиля.

Сообщается, что вечером 25 июня 2016 года подозреваемые в компании друзей отдыхали на берегу речки Мокша в Ковылкинском районе, куда добрались на автомобиле "Лада Калина". Уже после шумной вечеринки на природе в селе Буда собственник не обнаружил ни ключей, ни автомобиля. Представители полиции выявили автомобиль в соседнем селе с разбитым бампером и фарами.

Работники правоохранительных органов обнаружили, что 2 девушки, которые отдыхали вместе с владельцем автомобиля на природе, решили покататься по ночной деревне. По пути в момент подъема в гору авто заглохло, девушки не стали выяснять, в чем проблема и вышли из салона. Уже после этого "Калина" укатилась в кювет. Обвиняемые оставили разбитое авто и вернулись в село пешком.

В ходе следствия вину девушки признали полностью.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: izvmor.ru