В Саранске полицейские задержали гражданина с "синтетикой"

Полиция Саранска задержала подозрительного молодого человека.

При досмотре автомобиля 25-летнего гражданина был выявлен пакет с порошком.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком весом 0,31 гр. По словам мужчины, он приобрел незаконный товар для индивидуального использования. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, житель Саранска нанес своему приятелю тяжелые травмы головы. Конфликт между двумя мужчинами произошел на автостоянке по улице Пушкина, где в ходе ссоры 37-летний подозреваемый схватился за топор и нанес несколько ударов своему оппоненту.

Источник: izvmor.ru