Лыжник Шакирзянов занял 13 место в эстафете на этапе Кубка мира ФИС

Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов занял 13 место в эстафетной гонке VII этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в Швеции. Теперь Раулю и еще одному лыжнику из Мордовии - Артему Мальцеву, предстоит принять участие в предолимпийской неделе в южнокорейском Пхенчхане

"В Корее всем будет сложно во всех отношениях. Учиться приспосабливаться к этому нужно уже сейчас", - отметил старший тренер КСШОР РМ по лыжным гонкам Олег Аданичкин.

Как сообщалось ранее, биатлонистка Анна Никулина, представляющая Мордовию, вошла в состав сборной России, которая выступит на чемпионате Европы. Соревнования пройдут в польском городе Дужники Здрой 25–29 января.