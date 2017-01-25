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Мастеру матрешек из Мордовии поступил заказ от "Мосфильма" на создание оружия

Мастеру матрешек из Мордовии поступил заказ от "Мосфильма" на создание оружия

Житель поселка Комсомольский Чамзинского района Мордовии Алексей Аверьянов получил заказ от одной из мебельных фабрик Подмосковья и с киностудии "Мосфильм". Первый заказчик попросил мордовского мастера сделать партию мебельных ручек, а кинематографисты попросили сделать для съемок исторического фильма секиры, булавы и топоры.

Выбор на Алексея пал не случайно. О его таланте наслышаны далеко за пределами Мордовии. Деревянные поделки чамзинца уже успели оценить в Германии, Чехии, Индии, Украине.

В роду Алексея таких мастеров не было. Точить из дерева брелоки, ручки, елочные игрушки его научил сосед. А через некоторое время Алексей освоил и изготовление матрешек, создав для этого своими руками специальный станок.


Источник: izvmor.ru