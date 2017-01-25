Мастеру матрешек из Мордовии поступил заказ от "Мосфильма" на создание оружия

Житель поселка Комсомольский Чамзинского района Мордовии Алексей Аверьянов получил заказ от одной из мебельных фабрик Подмосковья и с киностудии "Мосфильм". Первый заказчик попросил мордовского мастера сделать партию мебельных ручек, а кинематографисты попросили сделать для съемок исторического фильма секиры, булавы и топоры.

Выбор на Алексея пал не случайно. О его таланте наслышаны далеко за пределами Мордовии. Деревянные поделки чамзинца уже успели оценить в Германии, Чехии, Индии, Украине.

В роду Алексея таких мастеров не было. Точить из дерева брелоки, ручки, елочные игрушки его научил сосед. А через некоторое время Алексей освоил и изготовление матрешек, создав для этого своими руками специальный станок.

Источник: izvmor.ru