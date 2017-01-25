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Волонтеры "Молодой гвардии" расчистили от снега территории детских садов Ковылкинского района

Волонтеры "Молодой гвардии" расчистили от снега территории детских садов Ковылкинского района

Волонтеры из "Молодой гвардии" партии "Единая Россия" откликнулись на призыв помочь коммунальщикам убрать снег с территории Ковылкинского района Мордовии. Отметим, что в рамках проекта "Я — доброволец!" подростки во главе с Дмитрием Зубрилкиным участвуют во многих добрых делах. Они расчистили от снега территории у детских садов "Сказка" и "Улыбка".

Участие в уборке приняли учащиеся Ковылкинского филиала МГУ и средних школ города Ковылкино Максим Тузов, Виктор Ташкин, Никита Зубрилкин, Кирилл Резниченко, Влад Никоноров.

Как сообщалось ранее, коммунальные службы Саранска в зимние дни работают не покладая рук. Каждый день с улиц города вывозится более 3 тысяч кубометров снега, поведали в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.


Источник: izvmor.ru