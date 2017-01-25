Волонтеры "Молодой гвардии" расчистили от снега территории детских садов Ковылкинского района

Волонтеры из "Молодой гвардии" партии "Единая Россия" откликнулись на призыв помочь коммунальщикам убрать снег с территории Ковылкинского района Мордовии. Отметим, что в рамках проекта "Я — доброволец!" подростки во главе с Дмитрием Зубрилкиным участвуют во многих добрых делах. Они расчистили от снега территории у детских садов "Сказка" и "Улыбка".

Участие в уборке приняли учащиеся Ковылкинского филиала МГУ и средних школ города Ковылкино Максим Тузов, Виктор Ташкин, Никита Зубрилкин, Кирилл Резниченко, Влад Никоноров.

Как сообщалось ранее, коммунальные службы Саранска в зимние дни работают не покладая рук. Каждый день с улиц города вывозится более 3 тысяч кубометров снега, поведали в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.

Источник: izvmor.ru