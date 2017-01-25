В мордовскую колонию попытались пронести мобильник под одеждой у ребенка

В одну из колоний Мордовии вновь попытались пронести запрещенные предметы. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ, при досмотре гостей, приехавших на длительное свидание к осужденному, был найден мобильный телефон. При этом взрослые не постеснялись спрятать мобильник под одеждой у ребенка.

Отметим, что телефон предназначался заключенному, отбывающему 10-летнее заключение.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось в конце декабря, в колонии №17 оперативники поймали жительницу Самарской области, которая приехала на свидание к мужчине, осужденному на 11 лет. В сумке с продуктами гостьи найдена бутылка коньяка объемом 0,35 л.

Источник: 13.fsin.su