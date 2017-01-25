В Саранске с Центрального рынка убрали все банкоматы

На Центральном рынке Саранска не осталось ни одного банкомата. Они внезапно куда-то исчезли.

Кроме того, у покупателей возникают проблемы при попытке расплатиться за товары банковской картой. Лишь единичные продавцы принимают такой способ оплаты. Эта ситуация вызывает возмущение у покупателей, которым теперь приходится бежать за несколько сот метров за пределы рынка в случае отсутствия наличных денег. Именно там расположен ближайший банкомат, говорят покупатели.

В свою очередь, торговцы говорят, что банкоматы убрали, чтобы мотивировать хозяев всех торговых точек в короткие сроки установить платежные терминалы. Связано это с приближающимся чемпионатом мира по футболу 2018 года, ведь во время мундиаля город должен соответствовать всем современным требованиям.

Источник: izvmor.ru