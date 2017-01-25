Алексей Киянкин: Представлять сборную России на чемпионате Европы - моя маленькая мечта

Борец из Мордовии Алексей Киянкин, который победил на международном турнире Гран-при "Иван Поддубный" в Москве в весовой категории до 66 кг, прокомментировал свой успех и рассказал о ближайших планах. В финальной схватке Киянкин победил еще одного представителя Мордовии – Заура Кабалоева.

"Мы с Зауром Кабалоевым встречаемся регулярно не только на тренировках в Саранске, но и на крупных соревнованиях. И мне удается его превзойти в каких-то мелочах. Заур - хороший спарринг-партнер, мы тренируемся у одного тренера, знаем друг друга, хорошо общаемся за ковром. В финале я был сильнее.

Насколько я понимаю, вместе с Артемом Сурковым теперь мы поедем на Кубок мира, после чего тренерский штаб решит, кого из нас выставить на чемпионат Европы. Моя победа - это только первый шаг, к турниру Поддубного я подошел в прекрасной форме и мне тренер сказал - не упусти свой шанс. А представлять сборную на чемпионате Европы - моя маленькая мечта", - сказал Киянкин.

Источник: wrestrus.ru