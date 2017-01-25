Делегация из Мордовии едет в Москву на Международные Рождественские чтения

Делегация из Мордовии с 25 по 27 января будет находиться в Москве и примет участие в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях "1917-2017: уроки столетия". Они откроются Божественной литургией в Храме Христа Спасителя и пленарным заседанием в Кремле. Перед участниками форума выступит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщила председатель Союза православной молодежи Мордовии Ольга Зеткина, представлять регион-13 в столице будут около 30 делегатов: преподаватели МГУ имени Н.П. Огарева, сотрудники Саранской епархии, активисты общественных организаций РМ, в том числе и православные волонтеры.

"Как правило, в чтениях участвуют ученые мирового уровня. К тому же чтения - это площадка для плодотворного обмена опытом между православными педагогами и активистами. На них можно узнать о новых методиках работы с молодежью. Большое внимание на чтениях уделяется военно-патриотическому воспитанию", - добавила Зеткина.

Источник: izvmor.ru