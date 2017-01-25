Под Саранском фура врезалась в газопровод

В саранском поселке Николаевка фура протаранила газопровод. Фото с места инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

Как стало известно, грузовик, проезжая по сельской дороге, накренился и погнул газовую трубу. Отметим, что специалисты-ремонтники прибыли на место происшествия лишь спустя несколько часов.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло смертельное ДТП на 3-м км автодороги Б. Березники – Марьяновка – Пермиси. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек. Трагедия приключилась в минувшую субботу, 21 января. Водитель "ВАЗ-21099" по неустановленным пока что причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фордом Фокус".