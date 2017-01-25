В Атяшево завершился Рождественский турнир по хоккею среди детей

В Ледовом дворце в Атяшево прошел детский Рождественский межрегиональный турнир по хоккею. Участие в нем приняли команды Приволжского федерального округа, в состав которых входили ребята 2002-2003 г.р.

Турнир нее имеет аналогов и проводится в райцентре по инициативе Ардатовской и Атяшевской Епархии и при поддержке администрации района уже в шестой раз. В этом году к местным командам из Атяшевского и Ардатовского районов присоединились игроки из Ульяновской и Нижегородской областей. Посему турнир автоматически приобрел статус межрегионального.

Победителем турнира стали атяшевские "Пантеры". В финале они разгромил команду из Ульяновской области – 8:3.

Общий призовой фонд турнира составил 30 тысяч рублей. Кроме этого всем участникам были вручены сладкие подарки.

Источник: izvmor.ru