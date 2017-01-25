Пенсионерка из Саранска порадовала афериста, прикинувшегося ее внуком, переводом на 4 тысячи рублей

Жительница Саранска обратилась в полицию и поведала, что стала жертвой мошенника. Как рассказала 64-летняя женщина, ей позвонил аферист и представился внуком, который служит в армии. Обрадованная бабушка сама навела звонившего на мысль об афере, сообщив имя и местонахождение родственника, а также напомнив "внуку" о его скором дне рождения. Кроме того, бабушка предложила выслать юноше денежный подарок. Аферист не растерялся и попросил выслать ему на телефонный номер 4 тысячи рублей.

Как только пенсионерка осуществила перевод, она рассказала об этом дочери. Та моментально позвонила сыну и выяснила, что бабушке он не звонил и денег не получал.

Полицейские выяснили, что номер звонившего мошенника зарегистрирован в Самарской области.

Источник: 13.мвд.рф