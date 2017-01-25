В Мордовии 7 школ и 3 детских сада отправлены на карантин из-за гриппа

В Мордовии никак не утихнет эпидемия гриппа и ОРВИ. Вирус зачастую "косит" детей, поскольку неокрепшие организмы еще не могут в полной мере сопротивляться инфекции.

В настоящее время в Мордовии на карантин закрыты 7 школ и 3 детсада, сообщает Роспотребнадзор республики. Частично приостановлен учебный процесс в 46 классах 18 школ и одной группе детского сада.

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ по Мордовии в настоящее время выше эпидпорога на 33,7% (в Саранске – на 38,9 %). С начала периода эпидемии в республике гриппом переболели 679 человек.

Ранее медики заявляли, что в этом году вирус ведет себя значительно спокойнее, тяжелых форм заболевания не отмечено.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru