В Саранске, Чамзинке и Ковылкинском районе иностранцев фиктивно поставили на учет

Полиция Мордовии выявила 3 случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Во всех случаях жители региона-13 поплатились за свое гостеприимство, против них, вероятно, будут возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в МВД республики, в Чамзинке был поставлен на учет гражданин Азербайджана. Однако фактически мужчина там не проживал.

Такие же нарушения законодательства выявлены в Саранске и Ковылкинском районе. В первом случае в строящемся доме местный житель зарегистрировал приезжего из Таджикистана, во втором – в доме гражданки якобы проживали трое азербайджанцев и гость из Молдовы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Источник: 13.мвд.рф