Артисты Самарской филармонии приедут в Мордовию на гастроли в феврале

В начале февраля артисты Самарской филармонии приедут в Мордовию со своими яркими постановками. Такое сотрудничество, которое продолжается уже не первый год, идет на пользу прежде всего зрителям. Отметим, что мордовские коллективы также регулярно радуют своим искусством публику соседней области.

Днем 5 февраля самарские артисты покажут на сцене Республиканского дворца культуры музыкальную постановку "Волшебник изумрудного города" по мотивам одноименной сказочной повести Александра Волкова.

На следующий день, 6 февраля, мордовским театралам будет предложена литературно-поэтическая композиция "Бахчисарайский фонтан". Она поставлена заслуженным артистом России Сергеем Курановым по произведениям Александра Пушкина.

Источник: izvmor.ru