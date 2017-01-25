В жутком ДТП в Темниковском районе погибли 4 человека: первые фото с места трагедии

Страшное ДТП произошло в Темниковском районе Мордовии. На 23-м километре автодороги Темников-Краснослободск, в районе села Тарханы столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли не менее четырех человек. Еще трое получили повреждения различной степени тяжести.

В аварию попали "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмера". По предварительным данным, виновницей ДТП стала девушка за рулем "Авео". На скользкой дороге она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ниссаном". От удара американскую иномарку разорвало пополам.

Другие подробности ДТП уточняются.

В Сети появились жуткие фотографии с места аварии.

Источник: izvmor.ru