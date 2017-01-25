Бывший прокурор Октябрьского района Саранска Парамонов останется под арестом до 28 февраля

Бывшему прокурору Октябрьского района Саранска Николаю Парамонову вновь продлили срок содержания под стражей. Теперь Парамонов останется под арестом как минимум до 28 февраля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Пролетарского районного суда.

Напомним, 29 июля 2016 года Парамонов был задержан по подозрению в получении взятки от Андрея Кручинкина - главного руководителя строительной компании "Саранский ДСК". Согласно имеющимся данным, Парамонов потребовал у Кручинкина 370 тыс. рублей. За эти деньги он обязался оказывать компании "общее покровительство". При передаче 300 тысяч чиновник был задержан.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru