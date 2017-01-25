В Саранске малолетним правонарушителям дали мастер-класс по актерскому мастерству

В Саранске для воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей состоялось театрализованное представление. Оно было организовано руководителем театра "Крошка", детской театральной студии "Ковчег" Людмилой Мастяевой и активистами общественной организации "Союз православной молодежи".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, для трудных подростков были проведены ролевые занятия, направленные на развитие творческого потенциала и воображения. В частности, гостья дала мастер-класс по актерскому мастерству, сценической речи и риторике. Дети попробовали себя в качестве актеров, примеряя роли сказочных героев и животных.

Источник: 13.мвд.рф