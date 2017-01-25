Появилось видео с места аварии с четырьмя погибшими в Мордовии

Стали известны некоторые подробности ДТП с участием двух иномарок, которое произошло в Темниковском районе Мордовии. Напомним, в результате столкновения "Шевроле" и "Ниссана" погибли четыре человека.

В этой аварии также пострадали три человека. Спасателям, прибывшим на место ЧП, пришлось доставать потерпевших из покореженных машин с помощью специнструмента. Из-за руля "Шевроле" сотрудники МЧС извлекли молодую девушку, которая, по предварительным данным, и стала виновницей трагедии. Из салона "Ниссана" спасатели достали двух пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ.

"Хуже всего было состояние сидевшего на переднем сиденье "Ниссана" мужчины. Он находился на грани потери сознания. Пассажир на заднем сиденье и девушка были в сознании", - рассказали спасатели.

В Интернете появилось видео с места аварии.

Источник: 13.mchs.gov.ru