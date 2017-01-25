В Саранске 26 января проверят системы оповещения

В четверг, 26 января, с 11:30 до 13:00 в Саранске пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны – "Внимание всем!", напомнили в пресс-службе МЧС Мордовии.

Во время звучания спецсигналов жителям города необходимо будет настроить радио и телевизоры на каналы местного вещания и прослушать сообщение. Будет произведен принудительный перехват каналов вещания для выпуска в эфир экстренной информации. В МЧС просят население действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие.

Также в ведомстве напомнили, что завтрашнее мероприятие носит исключительно учебный характер.

Источник: 13.mchs.gov.ru