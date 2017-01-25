Число жертв крупной аварии в Мордовии возросло до 6: в больнице скончалась 22-летняя виновница ДТП и 27-летний пассажир

Количество жертв страшного ДТП в Темниковском районе Мордовии возросло с четырех до шести. Напомним, 24 января около 2 часов дня на трассе между Темниковым и Краснослободском в аварию попали две иномарки – "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмера". Виновницей, по предварительным данным, стала 22-летняя Диана Сорокина, находившаяся за рулем "Шевроле". Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с "Ниссаном".

Изначально сообщалось о 4 погибших. Однако теперь стало известно, что в больнице скончался 27-летний пассажир "Ниссана", житель поселка Барашево. А вскоре поступило сообщение и о смерти самой Дианы Сорокиной.

Также установлены личности первых четырех погибших. Ими стали мать и родной брат Сорокиной, проживавшие в поселке Явас, 50-летний водитель "Ниссана" из Саранска и 30-летний пассажир из Барашева. В больнице на данный момент остается лишь один человек – второй пассажир "Ниссана".

Источник: izvmor.ru