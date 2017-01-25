Активисты из Мордовии примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

В пресс-центре Республики Мордовия прошла встреча с начинающими журналистами и активистами молодежных организаций. На ней обсуждалось их возможное участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября этого года.

Участниками мероприятия станут более 200 гостей из 150 стран мира. Программа фестиваля включает парад участников, также запланированы культурные, спортивные мероприятия, дискуссионные площадки, мастер-классы. Также будут реализованы специальные проекты, такие как "Аллея мира". Участие в фестивале, проезд и проживание отплачивает организационный комитет мероприятия.

Глава информационно-аналитического отдела Мордовского молодежного центра Юлия Аршинова призвала молодых активистов к участию в фестивале, а представителей СМИ - к готовности всесторонне освещать событие.