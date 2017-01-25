На трассе Саранск — Рузаевка в аварию попали 4 автомобиля

В Мордовии произошло очередное ДТП. На трассе Саранск — Рузаевка вечером 24 января в аварию попали сразу 4 автомобиля.

По информации, полученной от очевидцев, две машины получили сильные механические повреждения. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и кареты скорой помощи.

Причинами столкновения могли стать погодные условия или превышение скорости. Известно, что в аварии пострадал 1 человек.

Ранее сообщалось о другом страшном ДТП в Мордовии. 24 января около 2 часов дня на трассе между Темниковым и Краснослободском в аварию попали две иномарки – "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмера". Виновницей, по предварительным данным, стала 22-летняя Диана Сорокина, находившаяся за рулем "Шевроле". На месте аварии погибли 4 человека, еще 2 позже скончались в больнице.