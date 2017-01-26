Подробности массового ДТП на трассе Саранск — Рузаевка

В УГИБДД по РМ выявили виновника крупной аварии на магистрали Саранск — Рузаевка.

По данным дорожной полиции, пенсионер на "Киа" не справился с управлением, вылетел на "встречку" и протаранил "МаздУ". Вследствие удара были госпитализированы непосредственно сам виновник ДТП и пассажирка "Мазды".

Согласно данному прецеденту ведется проверка. Ранее было установлено, что проезжая часть была недостаточно почищена - на ней имелся снежный накат.

Напомним, что 24 января на трассе Саранск — Рузаевка в аварию попали сразу 4 автомобиля.

По информации, полученной от очевидцев, две машины получили сильные механические повреждения.

Источник: УГИБДД Мордовии