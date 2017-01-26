В Мордовии сгорел сторож

В Ельниковском районе произошел пожар.

Инцидент случился в деревне Морд-Корино, где загорелась сторожка местной агрофермы. При разборе завалов спасателя обнаружили тело сторожа.

На данный момент выясняются причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар. Инцидент случился на ул. 2-я Промышленная, где загорелся склад пиломатериалов.

В результате происшествия повреждены помещения и имущество. Пострадавших нет.

Еще ранее стало известно, что в Ромоданово произошел пожар на ул. Осенняя, где загорелась баня. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, сооружение горело открытым пламенем. Спасти строение не удалось.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ