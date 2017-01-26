В мордовскую колонию № 17 попала необычная контрабанда

В исправительной колонии № 17 был обнаружен и изъят сверток на одном из участков контрольно-следовой полосы.

Сообщается, что работники ведомства при досмотре личных вещей женщины, приехавшей на продолжительное свидание к осужденному к 20 годам лишения свободы, нашли банку с консервированными помидорами, которые были залиты спиртом.

По данному факту оперативники проводят проверку.

Как сообщалось ранее, уроженка Екатеринбурга прислала осужденной в ЛИУ-3 посылку, в которой среди вещей находились мобильный телефон, зарядка и сим-карта. А работники ИК-7 выявили в посылке, прибывшей на имя осужденного к 17 годам тюрьмы, 11 сим-карт.

Источник: izvmor.ru