"Учеником года" в Саранске выбрали учащегося гимназии №20 Кирилла Данилова

В Саранске 24 января завершился городской конкурс "Ученик года-2017". Его победителем стал учащийся гимназии №20 Кирилл Данилов. Конкурс проходил в два тура. После первого этапа из 33 школьников было выбрано 10 финалистов.

Кирилл на конкурсе представлял экологический проект. Его основная идея заключалась в том, что воспитывать экологическое сознание нужно с малых лет.

Работа Кирилла была оценена по достоинству. Теперь ему предстоит и подготовка к республиканскому "Ученику года".

Как сообщалось ранее, республиканский конкурс "Ученик года-2017" пройдет в Мордовии до 28 февраля. Победитель республиканского конкурса поедет в Ульяновск и будет представлять регион-13 на всероссийском уровне.

Источник: izvmor.ru