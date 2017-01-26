В Мордовии осудят 63-летнего мужчину, который сбил и дважды переехал односельчанина

Жителя Мордовии будут судить за жестокое убийство своего соседа. Инцидент произошел 28 сентября в деревне Большое Татарское Караево Темниковского района.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по РМ, 63-летний мужчина в нетрезвом виде ехал на своем автомобиле и сбил 67-летнего односельчанина, с которым ранее неоднократно конфликтовал. После этого преступник не успокоился и дважды переехал несчастного, упавшего на землю. После этого злоумышленник покинул место преступления и сообщил об инциденте в полицию, дабы отвести от себя подозрения. Однако этот трюк ему не удался.

Обвиняемый признан вменяемым. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru