В Саранске сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар

В Саранске произошел пожар.
Инцидент случился в микрорайоне "Юбилейный – 2", где загорелся строительный мусор на территории стоящего детского сада.
Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар. Площадь возгорания составила 80 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.
На данный момент устанавливаются причины пожара.
Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар. Инцидент случился на ул. 2-я Промышленная, где загорелся склад пиломатериалов.
В результате происшествия повреждены помещения и имущество. Пострадавших нет.
Еще ранее стало известно, что в Ромоданово произошел пожар на ул. Осенняя, где загорелась баня. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, сооружение горело открытым пламенем. Спасти строение не удалось.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ