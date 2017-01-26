За прошлую неделю почти 6 тысяч жителей Мордовии заболели гриппом и ОРВИ

За неделю с 16 по 22 января в Мордовии вновь возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. В этот период к врачам обратились почти 5900 человек, из них 4605 - жители Саранска.

Диагноз "грипп" за этот же временной промежуток был поставлен 116 жителям Мордовии, в том числе 92 гражданам, проживающим в Саранске. Всего с начала подъема заболеваемости в республике зарегистрировано 679 случаев гриппа.

Эпидемический порог в целом по республике превышен на 33,7%, по Саранску - на 38,9%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 января в Мордовии 247 заболели гонконгским гриппом (вирус A(H3N2). Медики заверяют, что в этом году вирус ведет себя значительно спокойнее, тяжелых форм заболевания не отмечено.

Источник: izvmor.ru