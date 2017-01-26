Мордовии будет выделено почти 495 млн рублей из федерального бюджета

В 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета почти 495 млн рублей. Средства будут направлены на развитие региона. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ. Соответствующие распоряжения были подписаны Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

В документе сказано, что на строительство и реконструкцию автодорог к значимым объектам сельских н.п. и к объектам производства и переработки сельхозпродукции будет выделено 161 млн 81,4 тыс. рублей. На развитие сельских территорий будет направлено 172 млн 135,3 тыс. рублей. Также Мордовии будут выделены средства для осуществления соцвыплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья - 161 млн 599,9 тыс. рублей.