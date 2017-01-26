По факту смертельного ДТП с шестью погибшими в Мордовии возбудили уголовное дело

Следственное отделение МО МВД России "Темниковский" возбудило уголовное дело по факту жуткого ДТП, в котором погибли 6 человек. По данным пресс-службы МВД по РМ, произошедшее квалифицировано по ч. 5 ст. 264 – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, 24 января около 2 часов дня на трассе между Темниковым и Краснослободском в аварию попали две иномарки – "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмера". Виновницей, по предварительным данным, стала 22-летняя Диана Сорокина, находившаяся за рулем "Шевроле". Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с "Ниссаном".

На месте трагедии погибли 4 человека. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое: 27-летний пассажир "Ниссана", житель поселка Барашево, а также сама Диана Сорокина.

Источник: 13.мвд.рф