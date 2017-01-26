В Мордовии "Ниссан" протаранил "Дэу" и отправил его владелицу в больницу

В Ковылкинском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух иномарок. Водитель кроссовера "Ниссан Кашкай" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение "Ниссана" с "Дэу Матиз".

Как сообщили в МЧС по Мордовии, в аварии пострадала владелица малолитражки. С переломами она была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, 24 января около 2 часов дня на трассе между Темниковым и Краснослободском в аварию попали две иномарки – "Шевроле Авео" и "Ниссан Альмера". Виновницей, по предварительным данным, стала Диана Сорокина, находившаяся за рулем "Шевроле". Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с "Ниссаном". В аварии погибли 6 человек, в том числе и сама Сорокина.