Сгоревший на пожаре в Ельниковском районе сторож получил зарплату в день трагедии

Стали известны подробности пожара в Ельниковском районе Мордовии, в котором погиб один человек. Напомним, в деревне Мордовское Корино загорелась сторожка местной агрофермы. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело сторожа.

Как сообщили в МЧС по РМ, им оказался житель этого же села. В день трагедии он получил зарплату. Мужчина нередко баловался спиртным, в этот день он тоже изрядно принял "на грудь".

Также отметим, что погибший жил в сторожке на постоянной основе и был одиноким.

Причина и убыток от пожара сейчас устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло возгорание тепловоза. Инцидент случился в промышленной зоне поселка Комсомольский.

Очаг возгорания оказался в дизельном отсеке локомотива, где выгорело 25 квадратных метров.

Источник: 13.mchs.gov.ru