В Саранске состоялся интернациональный вечер поэзии

В Республиканской библиотеке имени А.С. Пушкина в Саранске прошел большой интернациональный вечер поэзии. Организатором мероприятия выступил Союз писателей Мордовии.

В конференц-зале собралось огромное количество гостей. Здесь читали свои стихи мокшанские, эрзянские и русские поэты. Зрители увидели и услышали лауреата Государственной премии Мордовии Владимира Нестерова, лауреатов премии Главы РМ для молодых авторов Татьяну Мокшанову, Татьяну Маланьчеву, Игоря Свитина и многих других. А певец Валерий Лузгин исполнил несколько песен, аккомпанируя себе на гитаре. Вечер продолжался около трех часов, однако и этого времени собравшимся показалось мало - настолько душевной была атмосфера.

Источник: izvmor.ru