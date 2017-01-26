В Саранске с одного из домов у железнодорожного вокзала сорвало крышу

Сильный ветер, поднявшийся в Саранске накануне, в буквальном смысле снес крышу у одного из домов. Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Как сообщают очевидцы, со сталинки вниз полетели сразу несколько листов кровли. Некоторые из них падали прямо на проезжую часть.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В соцсетях гадают, что стало причиной инцидента, и кто ответит за произошедшее.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в здании студенческого общежития №8 МГУ им. Огарева. Согласно легенде возгорание возникло в комнате на 5 этаже.

В учениях было задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники.